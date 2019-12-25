Вечером 5 мая петербуржцы "забыли" про самоизоляцию

Индекс самоизоляции находится в нижней зоне.

Во вторник, 5 мая, столь редкая в Петербурге теплая и солнечная погода привела к массовому нарушению горожанами режима самоизоляции. По данным "Яндекса", на 18:40 индекс самоизоляции в городе составляет 3.0 балла - "на улице много людей". Потенциально это может привести к росту числа заразившихся коронавирусом.

Самый низкий рейтинг на данный момент в Сертолово - 2,7 балла, что описывается как "на улице очень много людей".

Ранее мы писали, что в 7 регионах Ленобласти ввели "масочный" режим.

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