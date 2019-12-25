Более 670 петербуржцев получили штрафы в майские праздники

Люди настойчиво шли в парки и скверы, позабыв про режим самоизоляции.

В майские выходные, с 1 по 5 число в Петербурге оштрафовали 676 петербуржцев, все оформленные протоколы касались нарушения противоэпидемиологических ограничений. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Сообщается, что 557 из всех протоколов связаны с нарушением ограничительных мер, провинившихся по данному пункту петербуржцев оштрафовали на 4000 рублей каждого. Горожане настойчиво шли в парки, скверы и другие места массового скопления людей, забыв про режим самоизоляции. Кроме того, полиция за праздники провела массу профилактических бесед.

С конца марта полиция составила более 3 тысяч административных протоколов за аналогичные нарушения в период борьбы с коронавирусом. Также заведено пять уголовных дел (четыре из них – на физических лиц и одно на юрлицо), некоторые из них – за распространение в соцсетях фейков об эпидситуации в городе.

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Фото: Piter.TV