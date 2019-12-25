Проданная батарейка стоила часовой мастерской закрытия на месяц

Торговая точка была открыта вопреки запретам, связанным с коронавирусом.

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил закрыть на месяц торговую точку индивидуального предпринимателя Сукиасяна за работу в период режима самоизоляции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснилось, днем 22 апреля маленькую часовую мастерскую за кассами гипермаркета "Домовой" на Бухарестской улице заметили открытой. Сотрудник точки по-прежнему продавал элементы питания, ремешки к часам и прочие детали, а также был готов к ремонту аксессуаров. Кроме того, продавец реализовал в тот день батарейку за 300 рублей, чем нарушил постановление городского правительства. Согласно распоряжению властей, подобные магазины и мастерские не первой необходимости должны были быть закрыты до конца апреля.

Индивидуальный предприниматель признал вину, пояснив, что открыл мастерскую из-за нужды в деньгах: у мужчины трое маленьких детей и необходимость оплаты съемного жилья. Суд приостановил деятельность точки на 30 суток.

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