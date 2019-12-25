Петербургского предпринимателя оштрафовали на 70 тысяч за открытый цветочный магазин

Владелец лавки признал вину и перевел магазин на режим доставки.

Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал петербургского индивидуального предпринимателя, чей цветочный магазин продолжал работать вопреки запретам городского правительства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города 29 апреля.

Отмечается, что 20 апреля цветочный магазин на проспекте Славы, 55, заметили открытым. Лавка как обычно продавала цветочную продукцию, хотя подобные точки по всему городу были обязаны закрыться еще в конце марта в связи с распространением коронавируса. Предприниматель признал вину и отметил, что теперь магазин закрыт и занимается лишь курьерской доставкой цветов.

Ранее мы рассказывали, что петербургского владельца компьютерного клуба оштрафовали на 500 рублей.

Фото: Piter.TV