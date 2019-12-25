Петербургского владельца компьютерного клуба оштрафовали на 500 рублей

Заведение было открыто, несмотря на запрет городского правительства.

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал петербуржца Максима У., чей компьютерный клуб продолжал работать во время режима самоизоляции в городе. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города 23 апреля.

Как выяснилось, компьютерный клуб предпринимателя на Виленском переулке заметили открытым вечером 2 апреля. Таким образом, мужчина нарушил постановление городского правительства, согласно которому практически все заведения Петербурга должны быть закрыты на период самоизоляции. В тот же вечер помещение опечатали и составили протокол о временном запрете осуществления деятельности ИП.

В суде предприниматель частично признал вину, пояснив, что в тот день в клуб без его разрешения пришел молодой работник со своими знакомыми. Бизнесмен отделался штрафом в 500 рублей.

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