Водителя-экспедитора не стали наказывать за отсутствие дома в период самоизоляции

В это время мужчина осуществлял международную грузовую перевозку за рулем своего рабочего транспорта.

Мировой судья судебного участка №152 прекратил производство по административному делу петербуржца Василия М. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, изначально суд считал, что мужчина нарушил режим самоизоляции – отсутствовал по месту пребывания.

Василий М. уже три года работает водителем-экспедитором и 26 марта текущего года приехал в Россию из Финляндии, делая международную грузовую перевозку. Таким образом, на водителя не могло распространяться постановление петербургского правительства о соблюдении режима изоляции дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Также в пути мужчина соблюдал правила личной гигиены и использовал средства защиты.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге за соблюдением самоизоляции следят с помощью беспилотника.

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