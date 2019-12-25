За посещение лесопарковых зон, детских и спортивных площадок штраф может достигать 30 тысяч рублей.

В среду, 22 апреля, стало известно о том, что в Петербурге за соблюдением самоизоляции следят с помощью беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В соцсетях жители жители Курортного района в поселке Солнечный сообщают, что беспилотники уже летают. Отмечается, что в частности аппарат "патрулирует" около Финского залива. Через беспилотник транслируется сообщение с просьбой соблюдать режим самоизоляции. Планируется, что квадрокоптер в последующем будет следить за соблюдением самоизоляции горожан и в других районах Петербурга.

В ведомстве отметили, что видеозаписи с беспилотника передаются в правоохранительные органы для фиксации правонарушений.

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Фото:pixabay