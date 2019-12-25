Петербуржцы вышли на крестный ход вокруг Андреевского собора

Возле собора собрались десятки людей, среди которых были дети и пожилые.

Днем 22 апреля возле Андреевского собора на 6-й линии Васильевского острова заметили скопление людей. Оказалось, что десятки петербуржцев решили нарушить самоизоляцию ради крестного хода. Об этом сообщает "Мегаполис".

Крестный ход стартовал около 11:30. Среди нарушителей заметили детей и пожилых людей. Участники мероприятия не надели маски и не соблюдали дистанцию в 1,5 метра.

Напомним, в Петербурге, согласно постановлению правительства, запрещено проводить массовые мероприятия. Нарушителей ждет штраф.

Ранее мы писали, что уровень самоизоляции в Петербурге остается низким.

Фото: megapolisonline.ru