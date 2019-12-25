Уровень самоизоляции в Петербурге остается низким

22 апреля на улице зафиксировано слишком много людей.

Уровень самоизоляции в Петербурге оставляет желать лучшего: по состоянию на 11.10 22 апреля индекс самоизоляции по данным Яндекса составляет лишь 2,6 балла. Эта цифра входит в категорию красной зоны от нуля до 2,9 балла, которая показывает, что на улице слишком много людей.

В Ленобласти индекс самоизоляции примерно такой же, от 2,2 балла в Сосновом Бору до 3,3 в Мурино. Остальные крупные города и населенные пункты области держатся в промежутке между упомянутыми показателями. В опасной красно-оранжевой зоне Петербург держится уже довольно долго: в зеленую зону город заходит исключительно по ночам, когда дома предсказуемо остаются практически все петербуржцы.

Примечательно, что такая ситуация прослеживается по всей России: почти вся страна находится в оранжевой зоне, желательной салатовой и тем более зеленой 22 апреля не наблюдается ни в одном городе.

Ранее мы писали, что число умерших россиян с коронавирусом превысило 500.

Фото: скрин Яндекс.Карты