С введением института регионального оператора услуга по обращению с ТКО становится коммунальной.

В Петербурге вводят новые правила обращения с отходами. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Отныне новому региональному оператору – компании "Невский экологический оператор" необходимо выполнять полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами: от контейнерной площадки до объектов обработки, утилизации и размещения.

С введением института регионального оператора услуга по обращению с ТКО становится коммунальной. Изменится как порядок оказания услуги, так и порядок взимания платы за нее: региональный оператор будет работать по единым стандартам в рамках единого установленного тарифа. Иван Казаков, заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Также компании необходимо наладить взаимодействие со специалистами администраций районов, жилищных агентств и организаций.

Ранее в Петербурге объявили конкурсы на вывоз мусора из шести районов.

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