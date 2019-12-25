  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге вводят новые правила обращения с отходами
Сегодня, 15:44
147
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вводят новые правила обращения с отходами

0 0

С введением института регионального оператора услуга по обращению с ТКО становится коммунальной.

В Петербурге вводят новые правила обращения с отходами. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. 

Отныне новому региональному оператору – компании "Невский экологический оператор" необходимо выполнять полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами: от контейнерной площадки до объектов обработки, утилизации и размещения. 

С введением института регионального оператора услуга по обращению с ТКО становится коммунальной. Изменится как порядок оказания услуги, так и порядок взимания платы за нее: региональный оператор будет работать по единым стандартам в рамках единого установленного тарифа. 

Иван Казаков, заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Также компании необходимо наладить взаимодействие со специалистами администраций районов, жилищных агентств и организаций.

Ранее в Петербурге объявили конкурсы на вывоз мусора из шести районов.

Фото: pexels.com

Теги: отходы, правила
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии