В Петербурге объявили конкурсы на вывоз мусора из шести районов

Принять участие в конкурсах можно до 12 ноября этого года. Сроки оказания услуг — 2022 год.

Новый региональный оператор – компания "Невский экологический оператор" объявила конкурсы на вывоз мусора из шести районов Петербурга. Информация 27 октября появилась на сайте госзакупок.

Первый конкурс объявлен на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, образуемых в зоне деятельности регионального оператора на территории Пушкинского, Невского (МО Ивановский, МО Невская застава, МО Обуховский, МО Рыбацкое) и Колпинского районов (1,4 млн кубометров мусора). Начальная цена – 855 609 853 рублей. Второй конкурс касается Курортного, Кронштадтского и Петродворцового районов (700 тысяч кубометров). Начальная цена – 540 602 743 рублей. Общая стоимость закупок составляет почти 1,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Калининском районе появятся 3200 контейнеров для раздельного мусора. Также в Петербурге и области планируют построить пять мусорных заводов. Два комплекса по переработке мусора появятся в городе и еще три – в области.

Фото: pexels.com