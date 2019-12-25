Петербург отметит 80-летие со дня рождения писателя Сергея Довлатова

Юбилейный фестиваль пройдет с 3 по 5 сентября.

В пятницу, 3 сентября, исполняется 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Довлатова. В честь юбилея Петербург проведет фестиваль "День Д", посвященный деятельности писателя, сообщили в пресс-службе Смольного.

Мы отметим день рождения Довлатова фестивалем "День Д". Он пройдёт уже в пятый раз. В городе уже стало доброй традицией вспоминать творчество наших знаменитых писателей и посвящать им особый день. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Смольный подготовил для жителей и гостей Петербурга насыщенную программу, в которую вошли театральные постановки, выставки, лекции, экскурсии и концерты. Также в рамках фестиваля памяти Сергея Довлатова "День Д", с 3 по 5 сентября, с 14:00 до 18:00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, на Дворцовом мосту и впервые в Таврическом саду прозвучат творения писателя с помощью системы распределения звука.

Ранее Piter.tv подробно рассказал о программе фестиваля и о истории его создания.

Фото: ВКонтакте / Сергей Довлатов