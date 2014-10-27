В Таврическом саду впервые прозвучат творения Сергея Довлатова в исполнении звёзд

Акция пройдет с 3 по 5 сентября в рамках фестиваля "День Д".

В рамках фестиваля памяти Сергея Довлатова "День Д", с 3 по 5 сентября, с 14:00 до 18:00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, на Дворцовом мосту и впервые в Таврическом саду прозвучат творения писателя с помощью системы распределения звука. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Акция начнется с книги мемуаров "Ремесло" в исполнении самого Довлатова. В 15:00 сборник рассказов "Чемодан" прозвучит в исполнении Максима Виторгана. В 16:00 сборник рассказов "Наши" представит актёр театра, кино и дубляжа Максим Суханов. Также петербуржцы услышат "Соло на Ундервуде" в исполнении актера Михаила Полицеймако и "Соло на IBM" в исполнении юмориста Ефима Шифрина.

День Д – фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени, который пройдет в Петербурге в пятый раз 3-5 сентября. В этом году фестиваль посвящен 80-летнему юбилею писателя.

Фото: открытые источники