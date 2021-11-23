Петербург оказался в лидерах по объёму введённого жилья

В 2022-ом в городе ввели 3,47 млн кв.м. жилья.

Северная столица оказалась одним из лидеров рейтинга городов России по объему введённого жилья за прошлый год. Соответствующие результаты были получены в результате исследования РИА Рейтинг.

Судя по показателям, в 2022-ом в Петербурге ввели 3,47 млн кв.м. жилья. Город занял 44-ую позицию топа. Кроме того, высокое место в рейтинге занимает Москва, где было введено около 6,8 кв.м. жилья.

Антилидерами рейтинга стали Дальний Восток, северный регионы и Сибирь.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург обновил температурный максимум лета 2023 года.

Фото: Piter.TV