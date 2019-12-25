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Петербург обновил температурный максимум лета 2023 года
Сегодня, 11:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург обновил температурный максимум лета 2023 года

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Сегодня к 11:00 воздух в Петербурге, по данным на городской метеостанции, прогрелся до +29,6 градуса.

Санкт-Петербург 7 августа обновил максимум лета, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус. 

Сегодня к 11:00 воздух в Петербурге, по данным на городской метеостанции, прогрелся до +29,6 градуса. Таким образом, понедельник, 7 августа, стал самым тёплым днём в городе на Неве с начала лета. До этого в лидерах был день 22 июня, тогда максимальная температура воздуха составила +29,3 градуса.

Как отметил синоптик, город сегодня также ожидают первые в этом сезоне +30 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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