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В Петербурге 7 августа после "тропической" ночи будет не менее жаркий день
Сегодня, 8:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 7 августа после "тропической" ночи будет не менее жаркий день

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Температура воздуха в Петербурге +30…+32 градуса.

Минувшая ночь в Петербурге оказалось "тропической" – температура воздуха не опустилась ниже +23,6 градуса, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

За погоду в Петербурге 7 августа будет отвечать западная периферия антициклона. Ожидается небольшая облачность и обойдётся без дождей.

Температура воздуха в Петербурге +30…+32 градуса, по Ленобласти +28…+33 градуса. С такими значениями понедельник выйдет на первое место среди самых тёплых дней с начала лета. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник ожидаются кратковременный дождь, гроза и +24…+26 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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