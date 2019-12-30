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В Смольном хотят полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2020 году
Сегодня, 20:40
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nadezhda_sib

В Смольном хотят полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2020 году

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Градоначальник выразил надежду, что в этом городу помогут работники прокуратуры.

В 2020 власти Петербурга планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков. Такое заявление сделал губернатор города на торжественном собрании, посвященном Дню работника прокуратуры, в Мариинском дворце 13 января. 

На данный момент, по словам Александра Беглова, проблему удалось решить на 70%. Вопрос остается одним из приоритетных.

Как отметил градоначальник, благодаря прокурорскому реагированию в 2019 году рабочим "Метростроя" начали выплачивать задолженности по зарплате. Среди актуальных задач также реализация национальных проектов и контроль за эффективным и целевым расходованием средств. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что для родившихся и проживших в блокадном Ленинграде ввели новые льготы

Фото: gov.spb.ru

Теги: день работника прокуратуры, обманутые дольщики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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