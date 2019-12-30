Для родившихся и проживших в блокадном Ленинграде ввели новые льготы

Для людей, которые прожили в блокадном Ленинграде хотя бы один день, ввели дополнительные льготы. Соответствующие изменения внесли в Социальный кодекс Петербурга, сообщила пресс-служба губернатора города.

Члены правительства и губернатор Петербурга обсудили на совещании порядок получения льгот.

Гражднам, которые родились или прожили в Ленинграде любое количество дней в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, полагаются следующие меры поддержки: право на обеспечение путевками на оздоровительный отдых в государственные учреждения Петербурга, ежемесячную выплаты в размере 3 тыс. рублей, бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения, бесплатный проезд с 27 апреля по 31 октября в пригородных автобусах по социальным маршрутам с оплатой части стоимости разового проезда в размере 10% от тарифа, а также право на приобретение месячного единого именного билета по льготной цене.

Кроме того, эта категория граждан с инвалидностью получит дополнительные выплаты к пенсии от 5 до 10 тыс. рублей.

Для получения льгот необходимо лично обратиться в МФЦ или к социальному участковому.

Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года. На данный момент льготы получили 97 горожан.

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