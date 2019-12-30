В РФ начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров

Также в 2020 году расширился перечень доходов, которые не облагаются НДФЛ.

В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шести соток) по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше такой льготой могли воспользоваться только пенсионеры.

Также предпенсионеров освободят от налога на имущество на один объект определённого вида – жилой дом, гараж, комната, квартира. При этом, недвижимость нельзя использовать в предпринимательстве.

Также в 2020 году расширился перечень доходов, которые не облагаются НДФЛ. Это поддержка многодетным семьям на погашение ипотеки доход от экономии на процентах во время льготного периода (ипотечных каникул).

С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ.