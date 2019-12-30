С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

С 1 января не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ.

В России с 1 января вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ. В частности, расширяется перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.

С 1 января не нужно представлять налоговые декларации о доходе физлиц по форме 4-НДФЛ. Также сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ теперь нужно предоставлять до 1 марта, а не до 1 апреля.

Также работодатель обязан предоставлять отчетность по НДФЛ в электронной форме, если в его подчинении 25 человек. Теперь этот порог снизили до 10 человек.

Ранее Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих.