В "Метрострое" пояснили задержку зарплаты работникам

Деньги они получат только после праздников.

В "Метрострое" объяснили ситуацию с не дошедшими до сотрудников зарплатами, рассказала "Фонтанка".

Сообщается, что до работников ЗАО "Управление-15 Метрострой" не дошло 8,5 млн рублей.Сотрудники не получили расчетные при увольнении, отпускные и компенсация за простой.

В компании уточнили, что фонд платы труда данной организации не пополнялся с сентября из-за того, что "Управление-15" с этого времени не выполняло работ. Кроме того, она имеет непогашенные авансы, выданные ей ранее.

Однако судебными приставами с ОАО "Метрострой" было изыскано 8,5 млн рублей. Эти деньги должны были быть переведены на зарплатные карты сотрудников, но те их не получили.

В организации объяснили, что деньги не успели поступить в 2019 году из-за технической ошибки. Средства будут начислены сотрудникам в первые рабочие дни после праздников.

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Фото: Piter.TV