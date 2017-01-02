Открытие коричневой ветки метро отложено до 2023 года

Новые станции должны появиться в сентябре.

В Петербурге открытие коричневой ветки метро откладывается, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Так, достроить станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская" должны будут до сентября 2023 года. Необходимые документы подписали ОАО "Метрострой" и "Дирекция транспортного строительства".

Причиной изменения сроков сдачи новых станций стало выделение дополнительных средств на строительство. Они не входят в объем бюджетов 2020-2022 годов, поэтому пришлось заключить дополнительное соглашение о переносе сроков.

Отмечается, что для создания "Юго-Западной" и "Путиловской" правительством Петербурга выделено 6 млрд рублей, хотя изначально КРТИ требовал 11 млрд.

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