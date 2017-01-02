За 2019 год в Петербурге открылось рекордное количество детских садов

Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

В Петербурге в этом году открылось рекордное количество детских садом, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел только что открывшуюся вторую площадку детского сада №24 в Петроградском районе. Он отметил высокое качество выполненных работ.

"Этот детский сад, как и все другие, которые мы открываем, оборудован по самым современным технологиям", - сказал градоначальник.

Отмечается, что сегодня в Петроградском районе работают 45 детских садов и 5 дошкольных отделений в школах. Их посещают почти 5,5 тысяч детей. Губернатор заявил, что до 2022 года в этом году откроется еще четыре детских сада на 400 детей.

Ранее на Piter.TV: у Планетария 1 открылась стеклянная научно-популярная библиотека.

Фото: gov.spb.ru