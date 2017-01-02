Урбанистика, космос и программирование: у Планетария 1 открылась стеклянная научно-популярная библиотека

Это первая новая публичная библиотека в Московском районе за последние 50 лет.

У Планетария 1 открылась стеклянная научно-популярная библиотека. Это первая новая публичная библиотека в Московском районе за последние 50 лет. В ней собраны книги о космонавтике, урбанистике, архитектуре, программировании и новых технологиях.

Наша фишка – фонд. Здесь нет никакой художественной литературы, только научпоп по определенным направлениям. Это не только астрономия, космос, вселенная и все, что связано с планетарием, это еще и архитектура и урбанистика, это бывшие газгольдеры, мануфактуры, кирпичики – все что мы любим. Егор Геращенко, руководитель библиотеки Планетарий 1

В фонде библиотеки преимущественно книги, опубликованные за последние 5 лет. Внушительная часть одного из стеллажей посвящена истории и архитектуре Петербурга.

Библиотека будет ежедневно работать как коворкинг, здесь планируют проводить лекции и мастер-классы. Кроме книг и знаний, с собой можно унести сувениры и кофе с умными цитатами. Библиотека будет открыта после новогодних праздников каждый день с 13 до 21 часа.

Фото и видео: Piter.TV