Петербург находится на третьем месте по числу заболевших COVID-19 в России

За сутки ковидом заболели 2735 человек.

Петербург находится на третьем месте среди городов России по числу заболевших коронавирусом за сутки – 2735 человек (накануне – 2693 человека), выздоровело 2 929 человек, умерли – 72 человека. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

На первом месте расположилась Москва – 6074 человека, на втором месте находится Московская область – 2930 человек. По всей стране за сутки заболели 36 446 человек.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом по всей стране президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Ранее Piter.TV рассказал, что будет закрыто и открыто на нерабочей неделе в Петербурге.

Фото: Piter.TV