Петербург использует национальный мессенджер MAX для трансформации города

MAX изменит жизнь петербуржцев и их досуг уже в 2026 году

В Санкт-Петербурге активно внедряют цифровые технологии для улучшения городской среды с помощью национального мессенджера MAX. Платформа используется для оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, интеграции популярных сервисов и планирования досуга.

В мессенджере уже функционируют чат-боты Госуслуг, МФЦ и Службы 122. Анонсирован запуск городского приложения "Я здесь живу", позволяющего жителям планировать досуг, решать бытовые вопросы и получать услуги в сферах транспорта, образования и здравоохранения.

Губернатор Александр Беглов отметил, что цифровые услуги пользуются растущей популярностью. В 2025 году МФЦ выдало около 120 тысяч электронных сертификатов "Серебряный возраст" для бесплатного посещения музеев пожилыми людьми. Через портал госуслуг Петербурга участники СВО и их семьи могут получать государственную поддержку в различных сферах.

