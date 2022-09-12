Глава России напомнил об изменениях в стратегии нацбезопасности США.

Владимир Путин, говоря о генеральном секретаре Североатлантического военного альянса Марке Рютте, назвал иностранного политика умным и системным человеком, добавив при этом, что его слова о войне с Россией вызывают у Москвы вопросы. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент заметил, что лично знаком с генсеком НАТО. так как он является бывшим премьер-министром Нидерландов. Когда-то наш политический лидер посещал эту европейскую страну. По мнению президента России, экономическая система в Амстердаме находится в хорошем состоянии, что являются частью заслуг Рютте.

Но что он несет?... В новой стратегии национальной безопасности США Россия не указывается в качестве врага, в качестве цели. А генеральный секретарь НАТО готовится к войне с нами. Это что такое? Читать-то умеете? Как вы НАТО нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает? Владимир Путин, президент РФ

В России рекомендовали порекомендовал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте прочитать новую стратегию национальной безопасности США, прежде чем говорить о необходимости готовиться к вооруженному конфликту с Москвой. Речь идет о том, что теперь вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе наше государство больше не указывается в качестве врага или цели.

