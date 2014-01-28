Глава РФ предостерег Запад от недружественных шагов в отношении российского региона.

Владимир Путин, говоря об угрозах блокады Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент ответил на од ин из вопросов о том, , каким мог бы быть ответ со стороны Москвы в случае возможной блокады Калининградской области со стороны недружественных государств. В Кремле уверены, что такой шаг Запад приведет к полномасштабной проблеме и выведут противостояние на совершенно другой уровень, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта.

Действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта... Все должны отдавать себя в этом отчет. Владимир Путин, президент РФ

Путин напомнил слова канцлера Коля про будущее Европы и России.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025