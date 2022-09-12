  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:27
126
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин напомнил слова канцлера Коля про будущее Европы и России

0 0

Глава РФ рассказал о плане Берлина по сотрудничеству с Россией в конце XX века.

Владимир Путин напомнил слова бывшего канцлера Германии Гельмута Коля в 1993 году о том, что будущее европейского региона должно быть вместе с Россией. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент заметил, что ранее уже упоминал одну из бесед, на которой он лично присутствовал вместе с экс-канцлером ФРГ.

...  это было в 1993 году еще, который сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией. Мы естественным образом дополняем друг друга

Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о случаях вывода людей из-под закона об иноагентах.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Теги: владимир путин, марк рютте, нато, прямая линия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии