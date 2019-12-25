Петербург и Ленобласть учтут интересы жителей в плане по интеграции

План подразумевает интеграцию в социальной, здравоохранительной, транспортной и других сферах

Петербург и Ленобласть ведет работу по разработке интеграционного плана двух регионов. В основу плана лягут интересы жителей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

По словам политика, каждый день из Ленобласти в Петербург на работу ездят 180 тыс. человек. Активный поток людей наблюдается в летний сезон из города в область: более 2 млн человек. Также некоторые обучаются в приграничных школах.

"Сейчас в результате совместной работы существенных различий в социальных нормативах и препятствий для совместного развития с точки зрения законодательства нет", — заявил представитель правительства Ленобласти.

В первую очередь областные власти планируют выровнять тарифы по газу, по электроэнергии, по воде, по канализованию. Во вторую очередь — социальные льготы.

Ранее стало известно, что Ленобласть и Петербург сохранили часть автобусных маршрутов между регионами.

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