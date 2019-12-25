Ленобласть и Петербург сохранили часть автобусных маршрутов между регионами

Речь идет об автобусах, которые ходят из области до станций метро.

Власти Петербурга и Ленобласти решили сохранить четыре автобусных маршрута, которые связывают город и область со станциями метро. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Курсировать продолжат автобусы №530 ("Всеволожск — Финляндский вокзал"), №521 ("Форносово — ст.метро "Купчино"), №81 ("Новоселье — ст.метро "Проспект Ветеранов") и №468 ("Шлиссельбург — ст.метро "Улица Дыбенко").

После "транспортной" реформы будут отменены 32 коммерческих маршрута, которые следуют между регионами. Их продублируют социальными автобусами, на которые будут действовать льготы на проезд.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге введут новую систему "проездной на час".

Фото: pixabay.com