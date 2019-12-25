Губернатор Петербурга прокомментировал план по интеграции с Ленобластью

Власти разрабатывают интеграционный план.

В Петербурге и области ведется работа по созданию интеграционного плана. Он подразумевает интеграцию в социальной, здравоохранительной, транспортной и других сферах.

Во вторник, 4 февраля, о планах соединиться с Петербургом заявил губернатор области Александр Дрозденко. Он отметил, что речь идет не об изменении границ, а об интересах граждан.

В первую очередь власти планируют выровнять тарифы по газу, по электроэнергии, по воде, по канализованию. Во вторую очередь — социальные льготы.

Губернатор Петербурга отметил, что работа по интеграции уже ведется. Соглашение собираются подписать в 2020 году.

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