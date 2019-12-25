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Губернатор Петербурга прокомментировал план по интеграции с Ленобластью
Сегодня, 20:07
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nadezhda_sib

Губернатор Петербурга прокомментировал план по интеграции с Ленобластью

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Власти разрабатывают интеграционный план.

В Петербурге и области ведется работа по созданию интеграционного плана. Он подразумевает интеграцию в социальной, здравоохранительной, транспортной и других сферах. 

Во вторник, 4 февраля, о планах соединиться с Петербургом заявил губернатор области Александр Дрозденко. Он отметил, что речь идет не об изменении границ, а об интересах граждан. 

В первую очередь власти планируют выровнять тарифы по газу, по электроэнергии, по воде, по канализованию. Во вторую очередь — социальные льготы. 

Губернатор Петербурга отметил, что работа по интеграции уже ведется. Соглашение собираются подписать в 2020 году. 

Фото: pixabay.com 

 

 

Теги: интеграция, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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