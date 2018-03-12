Петербург готовят к выходу ледокола "Невская Застава"

Горожанам придется забыть о прогулках по льду.

Для того, чтобы тающий лед на пути в Финский залив не застревал в узкой полынье посередине Невы, ледокол "Невская застава" сделает ее шире. Об этом сообщает комитет по природопользованию Смольного.

Мониторинг ледовой обстановки показал, что узкий канал, который остается на Неве после прохода ледокола, пришла пора расширять.

В целях недопущения подтопления территорий Санкт-Петербурга осуществлен выход ледокола «Невская Застава» для ликвидации зажорных явлений. "Невская застава" будет расширять ледовый канал в Неве. Это нужно для того, чтобы лед без заторных явлений уходил в Финский залив. Сообщают в пресс-службе комитета

Также чиновники обеспокоены тем, что выход на лед в городской черте на данный момент опасен для жизни. Рабочик комитета просит горожан и гостей Северной столицы отказаться от пеших прогулок по акватории.

Напомним, что 9 марта под лёд рядом с Дворцовым мостом провалилась 11-летняя девочка. И в тот же день несколькими часами ранее под лёд на том же месте провалился турист из Бразилии.

Ранее Piter.TV писал, что на лёд вышло судно "Невская застава".

Видео: YouTube / Петербургский дневник

