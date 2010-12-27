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Спасатели вытащили из Невы бразильца, пытавшегося прогуляться под Дворцовым мостом
Сегодня, 15:51
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lesjasap
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Спасатели вытащили из Невы бразильца, пытавшегося прогуляться под Дворцовым мостом

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В центре Петербурга спасатели помогли иностранцу выбраться из Невы: мужчина упал под лед во время прогулки.

В половину третьего дня 9 марта спасатели Петербурга вытащили из ледяной воды Невы тонущего иностранца. При ближайшем знакомстве с пострадавшим выяснилось, что 25-летний мужчина приехал в Северную столицу из Бразилии в качестве туриста. 

Чтобы прочувствовать настоящий “русских дух”, мужчина решил последовать примеру местных жителей и прогуляться под Дворцовым мостом. Во время перехода с левой части реки на правую, лед треснул, не выдержав тяжести человека. ранее по тому же месту проходил ледокол, расколовший крепкую корочку наледи. 

На помощь барахтающемуся бразильянцу кинулись прохожие и специалисты по экстренным ситуациям, которые дежурили на участке. От  медицинской помощи невольная жертва зимнего “моржевания” отказалась. 
 

Теги: бразилец , иностранец , нева , спасатели , спасение
Категории: Новости СПб Происшествия

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