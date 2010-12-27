Спасатели вытащили из Невы бразильца, пытавшегося прогуляться под Дворцовым мостом

В центре Петербурга спасатели помогли иностранцу выбраться из Невы: мужчина упал под лед во время прогулки.

В половину третьего дня 9 марта спасатели Петербурга вытащили из ледяной воды Невы тонущего иностранца. При ближайшем знакомстве с пострадавшим выяснилось, что 25-летний мужчина приехал в Северную столицу из Бразилии в качестве туриста.

Чтобы прочувствовать настоящий “русских дух”, мужчина решил последовать примеру местных жителей и прогуляться под Дворцовым мостом. Во время перехода с левой части реки на правую, лед треснул, не выдержав тяжести человека. ранее по тому же месту проходил ледокол, расколовший крепкую корочку наледи.

На помощь барахтающемуся бразильянцу кинулись прохожие и специалисты по экстренным ситуациям, которые дежурили на участке. От медицинской помощи невольная жертва зимнего “моржевания” отказалась.

