В Петербурге под лёд у Дворцового моста провалилась 11-летняя девочка

Девочка 2007 года рождения не пострадала.

Сегодня, 9 марта, в Центральном районе Петербурга 11-летняя девочка провалилась под лёд. Она окунулась в полынью, которая образовалась после прохода ледокола "Невская застава".

Инцидент произошёл в 16.25 у Дворцового моста. Девочка 2007 года рождения провалилась под лёд. Её достали спасатели, которые осуществляли мониторинг ледовой обстановки. Пострадавшую доставили на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу напоминают:

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101";

Напомним, что сегодня спасатели вытащили из Невы бразильца, пытавшегося прогуляться под Дворцовым мостом.