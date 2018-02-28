В среду на лед Невы вышло судно "Невская застава"

Ледокол "Невская застава" пробивает водные каналы на главной реке Петербурга.

Как сообщает “Петербургский дневник”, на Неву вышел ледокол. Судно призвано пробить канал в акватории реки. Об этом изданию сообщил представитель Комитета по обеспечению экологической безопасности Николай Смирнов.

Корабль начал движение от Петровского острова, а затем направился в сторону Финляндского железнодорожного моста. После этого ледокол развернется и пройдет тем же маршрутом, но в обратном направлении. Чиновник отметил, что петербуржцы не удивлены данным зрелищем. Они не боятся ступать на лед Невы даже рядом с колющим его судном.

Рейды команды проходят регулярно. Однако, их частота зависит от плотности ледяного слоя и температуры. Сейчас толщина наледи составляет 40-60 сантиметров. Под ним - сильное течение, которое может стать опасным для пешеходов. Человек может случайно нарушить целостность льда и провалиться в воду. Сообщается, что "Невская застава" пройдет через центр города - у Дворцового моста. Именно там наблюдается наибольшее количество выходящих на реку горожан и гостей Северной столицы.

Видео: YouTube/Петербургский дневник

