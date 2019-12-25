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Губернатор Петербурга заявил о готовности города к ЕВРО-2020 и ПМЭФ
Сегодня, 20:58
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Губернатор Петербурга заявил о готовности города к ЕВРО-2020 и ПМЭФ

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Глава города напомнил, что ограничения по коронавирусу продлены до 12 июля.

В понедельник, 24 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в эфире "Радио Россия", что город практически закончил подготовку к чемпионату Европы по футболу и Петербургскому международному экономическому форуму. 

Так, решены вопросы транспортного обслуживания, проезда участников и волонтеров, а также созданы необходимые резервы койко-мест для госпитализации. 

Глава города напомнил, что ограничения по коронавирусу продлены до 12 июля. Значит петербуржцы не должны забывать про средства индивидуальной защиты в общественных местах на время проведения ЕВРО-2020 и ПМЭФ.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре прокомментировали возможность отмены Евро-2020 в Петербурге из-за коронавируса.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: беглов, губернатор, евро-2020, пмэф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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