В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность отмены Евро-2020 в Петербурге из-за коронавируса

Прогноз на лето в ведомстве давать пока не готовы, но надеются, что летом эпидемия пойдет на спад.

На данный момент Роспотребнадзор не планирует рекомендовать отмену Чемпионата Европы по футболу в Петербурге. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, передал корреспондент Piter.TV.

По ее словам, рост заболеваемости действительно зарегистрировали, однако неизвестно, как долго он будет продолжаться. Ситуации с коронавирусом ухудшилась, но пока не настолько критичная, чтобы отменять событие такого масштаба. Так как коронавирус — респираторное заболевание, то в Роспотребнадзоре надеются, что с наступлением лета и тепла заболевших станет меньше.

Есть вероятность, что больных коронавирусом стало больше из-за майских праздников, а немного позже ситуация все же стабилизируется.

На данный момент коэффициент распространения заболевания составляет 1,07.

Фото: Piter.TV