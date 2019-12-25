В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность отмены Евро-2020 в Петербурге из-за коронавируса

На данный момент Роспотребнадзор не планирует рекомендовать отмену Чемпионата Европы по футболу в Петербурге. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, передал корреспондент Piter.TV.
По ее словам, рост заболеваемости действительно зарегистрировали, однако неизвестно, как долго он будет продолжаться. Ситуации с коронавирусом ухудшилась, но пока не настолько критичная, чтобы отменять событие такого масштаба. Так как коронавирус — респираторное заболевание, то в Роспотребнадзоре надеются, что с наступлением лета и тепла заболевших станет меньше.
Есть вероятность, что больных коронавирусом стало больше из-за майских праздников, а немного позже ситуация все же стабилизируется.
На данный момент коэффициент распространения заболевания составляет 1,07.
Фото: Piter.TV
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