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В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность отмены Евро-2020 в Петербурге из-за коронавируса
Сегодня, 15:35
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nadezhda_sib

В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность отмены Евро-2020 в Петербурге из-за коронавируса

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Прогноз на лето в ведомстве давать пока не готовы, но надеются, что летом эпидемия пойдет на спад.

На данный момент Роспотребнадзор не планирует рекомендовать отмену Чемпионата Европы по футболу в Петербурге. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, передал корреспондент Piter.TV.

По ее словам, рост заболеваемости действительно зарегистрировали, однако неизвестно, как долго он будет продолжаться. Ситуации с коронавирусом ухудшилась, но пока не настолько критичная, чтобы отменять событие такого масштаба. Так как коронавирус — респираторное заболевание, то в Роспотребнадзоре надеются, что с наступлением лета и тепла заболевших станет меньше. 

Есть вероятность, что больных коронавирусом стало больше из-за майских праздников, а немного позже ситуация все же стабилизируется.

На данный момент коэффициент распространения заболевания составляет 1,07. 

Фото: Piter.TV

Теги: евро-2020, коронавирус
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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