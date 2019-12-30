Петербург дождался открытия музея Иосифа Бродского

Еще с 1998 года в Петербурге хотели открыть официальный выставочный центр, посвященный поэту, однако постоянно что-то шло не так.

В здании доходного дома Мурузи, на Литейном проспекте открылся частный музей Иосифа Бродского. Создать в Петербурге музей, посвященный поэту, пытаются уже более 20 лет. И сейчас проект на финишной прямой.

Идея создания музея возникла в 1998 году. Инициативная группа во главе с архитектором и близким другом поэта Михаилом Мильчиком, подала запрос на расселение коммунальной квартиры в доходном доме Мурузи, однако правительство Петербурга в данной просьбе отказало. Решением задачи стало создание инвестиционного фонда, за деньги которого в последствии удалось выкупить почти все комнаты в будущем музее. В 2015 году даже провели первую экскурсию. Однако наличие одной не выкупленной коммуналки, принадлежащей 83-летней Нине Васильевой, не позволило проводить выставочную деятельность на постоянной основе. На помощь пришел петербургский предприниматель Максим Левченко. Он выкупил квартиру, примыкающую к комнатам Бродского, тем самым возобновив работу по созданию музея.

Это приобретение, создание архитектурного проекта – приспособление этих двух помещений под музей, финансирование реставрационных и исследовательских проектов, создание штата сотрудников за счет частных средств позволило совершить прорыв, сделать этот важный, крупный шаг в этой двадцатилетней истории. Павел Котляр, куратор музея Иосифа Бродского "Полторы Комнаты".

Группы по 15 человек, экскурсия – всего полтора часа. Однако за это время гости смогут посетить не только мемориальную часть, но и услышать, например, небольшой рассказ о неизвестной истории доходного дома Мурузи. Вообще, создатели хотят отойти от привычного понимания музея. Они стремятся создать гостеприимную и уютную атмосферу, в которой возможно беседовать и осмыслять творчество поэта или вообще культуру в целом.

Здесь будут премьеры с точки зрения содержания и контента. Мы будем говорить о том, какие открытия мы сделали, связанные с этим зданием и этим пространством и домом. Мы будем говорить и о творчестве Бродского, стараясь избегать клише, которые уже стали типичными при обсуждении поэта. Павел Котляр, куратор музея Иосифа Бродского "Полторы Комнаты".

Первые экскурсии стартуют с февраля. Пока что записаться на них можно бесплатно. Параллельно с ними продолжится реставрация интерьеров квартиры и комнаты-музея Бродского. Гости смогут своими глазами увидеть процесс видоизменения пространства. Кураторы надеются, что это создать необходимую обратную связь, чтобы сделать музея максимально комфортным.

Я думаю, что если это помещение начнет обживаться гостями, то это позволит по другому его осмыслить, потому что живая реакция на то, что здесь будут видеть люди просто покажет – это работает, а это не работает. Павел Котляр, куратор музея Иосифа Бродского "Полторы Комнаты".

Работы планируют закончить к юбилею Бродского, который состоится в мае. В планах создать настоящий творческий центр, где смогут выступать поэты, краеведы, художники, режиссеры, и прочие деятели искусства, объединенных творчеством поэта, уже ставшего по настоящему культовым для Петербурга.

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Видео: Piter.TV