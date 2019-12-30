КГИОП: боевые топоры с исторической ограды Александровского парка никому не принадлежат

Как сообщили Piter TV в пресс-центре Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), ограда Александровского парка сейчас в подвешенном состоянии из-за своего статуса. На данный момент она находится на стадии передачи на баланс администрации Петроградского района, в отдел благоустройства.
В КГИОП затруднились ответить, куда делись недостающие топоры с ограды, и перенаправили на районную администрацию. Буквально получается, что за оградой сейчас никто не следит, хотя она, как и сам парк, является объектом культурного наследия регионального значения.
В 2017 году был проведен конкурс на концепцию благоустройства Александровского парка, однако проект так и не реализовали.
Напомним, что в середине января издание "Канонер" и Piter TV обратили внимание на печальное состояние ограды вокруг Александровского парка: часть боевых топоров-украшений ограды отсутствовали, без декоративных элементов часть решетки превратилась в мусорные урны, краска облупилась.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )