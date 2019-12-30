КГИОП: боевые топоры с исторической ограды Александровского парка никому не принадлежат

Куда делись декоративные элементы с исторической ограды в центре города, так и неизвестно, как и то, кто ответит за их пропажу.

Как сообщили Piter TV в пресс-центре Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), ограда Александровского парка сейчас в подвешенном состоянии из-за своего статуса. На данный момент она находится на стадии передачи на баланс администрации Петроградского района, в отдел благоустройства.





В КГИОП затруднились ответить, куда делись недостающие топоры с ограды, и перенаправили на районную администрацию. Буквально получается, что за оградой сейчас никто не следит, хотя она, как и сам парк, является объектом культурного наследия регионального значения.



В 2017 году был проведен конкурс на концепцию благоустройства Александровского парка, однако проект так и не реализовали.



Напомним, что в середине января издание "Канонер" и Piter TV обратили внимание на печальное состояние ограды вокруг Александровского парка: часть боевых топоров-украшений ограды отсутствовали, без декоративных элементов часть решетки превратилась в мусорные урны, краска облупилась.



Фото: Piter.TV