  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Песочном выпившая мать таскала за волосы и била 11-летнюю дочь
Сегодня, 10:10
164
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Песочном выпившая мать таскала за волосы и била 11-летнюю дочь

0 0

По данному факту проводится проверка.

В Песочном 11-летняя девочка пострадала от рук выпившей матери. Подробности стали известны Piter.tv.

По предварительной информации, около шести часов вечера 26 февраля дома девочка была избита матерью. Женщина в состоянии алкогольного опьянения таскала дочь за волосы и била кулаком по лицу.

Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей лица. По данному факту проводится проверка.

Ранее на Дыбенко отец пытался задушить 15-летнюю дочь.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, избиение, песочное
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии