В Песочном выпившая мать таскала за волосы и била 11-летнюю дочь

В Песочном 11-летняя девочка пострадала от рук выпившей матери. Подробности стали известны Piter.tv.
По предварительной информации, около шести часов вечера 26 февраля дома девочка была избита матерью. Женщина в состоянии алкогольного опьянения таскала дочь за волосы и била кулаком по лицу.
Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей лица. По данному факту проводится проверка.
Ранее на Дыбенко отец пытался задушить 15-летнюю дочь.
Фото: Piter.tv
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