В Кремле оценили речь главы России на пленарной сессии ПМЭФ в 2023 году.

В большей части мира, которая не сводится к странам коллективного Запада, фиксируется огромный интерес к Петербургском у международному экономическому форуму и выступлению российского президента Владимира Путина на нем в 2023 году. Такое мнение в рамках выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге от 17 июня высказал официальный представитель администрации Дмитрий Песков.

Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Ну и видим, что в большей части мира, которая не сводится к коллективному Западу, также огромный интерес к этому мероприятию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник заметил, что политические лидеры и представители семи стран Африки вошли в делегацию, которая в субботу 17 июня встретится с главой России Владимиром Путиным в Петербурге. Мероприятие запланировано в Константиновском дворце. В Кремле уточнили, что основываясь на графике вылета после посещения Киева, первым в Россию прибудет президент ЮАР Сирил Рамапоса. Также ожидается визит председателя Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президента Сенегала Маки Саль, президента Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министра Египта Мустафа Мадбули. Делегатов направили в Петербург власти Конго и Уганды. Дмитрий Песков уточнил, что по итогам встречи глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров расскажет о состоявшемся обсуждении с африканскими державами.

Песков заявил, что Германия "стреляет себе в ногу", следуя в фарватере США.

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