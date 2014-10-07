Песков заявил, что Германия "стреляет себе в ногу", следуя в фарватере США

В Кремле оценили позицию властей ФРГ по отношению к России.

Германия, в которой экономическая конкурентоспособность зиждилась на российском газе, в ущерб себе следует в фарватере политики США. Соответствующее мнение в интервью для российского журналистам Павла Зарубина для новостного сюжета программы "Москва. Кремль. Путин" сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Корреспондент выложил фрагмент ролика в собственном аккаунте в социальных сетях. Чиновник из Кремля оценил информацию о том, что в принятой на днях стратегии национальной безопасности ФРГ Россия названа самой серьезной угрозой. Дмитрий Песков уточнил, что руководство ФРГ "ситуацию де-факто привело в соответствие с ситуацией де-юре".

Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона, потому что НАТО руководит именно Вашингтон, там никакого коллективного руководства нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник считает, что власти ФРГ делают это, "наступая себя на ногу и стреляя себе в ногу". Дмитрий Песков уточнил, что во многомс ""волшебная и всех восхищающая конкурентоспособность" немецкой промышленности зиждилась именно на российском трубном природном газе, его постоянстве, стоимости. Однако Берлин сам себя лишил этого ресурса и конкурентного примущества, что негавтивно скажется на экономической системе европейской страны.

Песков заявил о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ.

Фото и видео: Telegram / Зарубин