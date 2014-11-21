Песков заявил о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ходе Петербургского международного экономического форума принимаются беспрецедентные меры безопасности. Такое заявление пресс-секретарь президента России сделал перед выступлением Владимира Путина в пятницу, 16 июня.
Песков подчеркнул, что в связи с принятыми предосторожностями на мероприятии могут возникнуть проблемы с сотовой связью.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Путин в своём выступлении затронет тему СВО: как правило, над речью для президента работает его помощник Максим Орешкин, но окончательный вариант знает только сам Путин.
Ранее мы сообщили о том, что Путин встретится с президентом ОАЭ в рамках ПМЭФ.
Фото: Piter.TV
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