Песков заявил о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

В связи с принятыми предосторожностями на мероприятии могут возникнуть проблемы с сотовой связью.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ходе Петербургского международного экономического форума принимаются беспрецедентные меры безопасности. Такое заявление пресс-секретарь президента России сделал перед выступлением Владимира Путина в пятницу, 16 июня.

Песков подчеркнул, что в связи с принятыми предосторожностями на мероприятии могут возникнуть проблемы с сотовой связью.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Путин в своём выступлении затронет тему СВО: как правило, над речью для президента работает его помощник Максим Орешкин, но окончательный вариант знает только сам Путин.

Ранее мы сообщили о том, что Путин встретится с президентом ОАЭ в рамках ПМЭФ.

Фото: Piter.TV