Путин встретится с президентом ОАЭ в рамках ПМЭФ

Главы двух государств прибудут в Константиновский дворец 16 июня.

В пятницу, 16 июня, в Константиновском дворце пройдёт встреча президента РФ Владимира Путина с лидером ОАЭ шейхом Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном. Главы двух государств начнут беседу в 1:00. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Отметим, что визит аль Нахайяна до последнего момента держался в секрете во избежание давления со стороны Запада. Ушаков напомнил, что в 2023 году ОАЭ стали почётным гостем ПМЭФ. Официальную делегацию при этом возглавляет правитель эмирата Рас-Эль-Хайма Сауд бен Сакр аль Касими.

Президент Эмиратов вряд ли посетит поля форума, так как он не заявлен среди участников пленарной сессии с Путным. Вместо этого аль Нахайян и президент РФ обсудят работу ПМЭФ и участие в мероприятии арабских инвесторов. Кроме того, они затронут вопросы развития двусторонних отношений.

Ранее мы сообщили о том, что Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят выйти на юридические договоренности с Росатомом.

Фото: kremlin.ru (архив)