Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят выйти на юридические договоренности с Росатомом

Глава "Росатома" рассказал о росте числа международных проектов.

Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят выйти в 2023 году на юридические договоренности с государственной корпорацией "Росатом" по атомным мощностям. Соответствующей информацией на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего" Петербургского международного экономического форума в 2023 году поделился генеральный директор компании Алексей Лихачев. Эксперт добавил, что независимая позиция стран по развитию национальных энергомощностей позволит сохранить "Росатому" свое лидерство в отрасли и даже нарастить количество международных проектов.

Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят выходить в этом году на юридически значимые договоренности с нами по созданию атомных мощностей. Аексей Лихачев, глава "Росатома"

Алексей Лихачев пояснил, что в технологических заделах "Росатом" сконцентрированы десятилетние наработки советских и российских ученых при сохранении управленчского контура и накопленного научного опыта.

Лихачев рассказал о давлении со стороны Запада на "Росатом".

Фото и видео: ПМЭФ-2023