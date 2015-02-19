  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:20
157
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят выйти на юридические договоренности с Росатомом

0 0

Глава "Росатома" рассказал о росте числа международных проектов.

Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят выйти в 2023 году на юридические договоренности с государственной корпорацией "Росатом" по атомным мощностям. Соответствующей информацией на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего"  Петербургского международного экономического форума в 2023 году поделился генеральный директор компании Алексей Лихачев. Эксперт добавил, что независимая позиция стран по развитию национальных энергомощностей позволит сохранить "Росатому" свое лидерство в отрасли и даже нарастить количество международных проектов.

Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят выходить в этом году на юридически значимые договоренности с нами по созданию атомных мощностей.

Аексей Лихачев, глава "Росатома"

Алексей Лихачев пояснил, что в технологических заделах "Росатом" сконцентрированы десятилетние наработки советских и российских ученых при сохранении управленчского контура и накопленного научного опыта.

Лихачев рассказал о давлении со стороны Запада на "Росатом".

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: алексей лихачев, атомная энергетика, киргизия, мьянма, росатом, шри-ланка, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии