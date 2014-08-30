Глава "Росатома" рассказал на попытку Запада воздействовать на партнеров РФ.

Давление стран коллективного Запада на государственную корпорацию "Росатом" перешло запредельные формы, так как международным партнерам российской компании навязывают невыгодные решения. Соответствующее заявление в ходе выступления на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

С учетом событий последних лет, последнего года особенно, давление возросло. Оно перешло уже, на мой взгляд, запредельные формы, когда осознанно навязываются нашим партнерам технологически менее эффективные решения и кратно более дорогие. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Росатом ожидает активного развития атомной энергетики в 2030-х годах на востоке России.

Фото и видео: ПМЭФ-2023