Лихачев рассказал о давлении со стороны Запада на "Росатом"

Давление стран коллективного Запада на государственную корпорацию "Росатом" перешло запредельные формы, так как международным партнерам российской компании навязывают невыгодные решения. Соответствующее заявление в ходе выступления на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
С учетом событий последних лет, последнего года особенно, давление возросло. Оно перешло уже, на мой взгляд, запредельные формы, когда осознанно навязываются нашим партнерам технологически менее эффективные решения и кратно более дорогие.
Алексей Лихачев, глава "Росатома"
Росатом ожидает активного развития атомной энергетики в 2030-х годах на востоке России.
Фото и видео: ПМЭФ-2023
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