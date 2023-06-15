Росатом ожидает активного развития атомной энергетики в 2030-х годах на востоке России

Алексей Лихачев рассказал о проекте в Томской области.

Атомная энергетика будет активно развиваться в восточной части России, начиная с конца 2020-х годов, в 2030-е годы. Такое мнение в рамках выступления на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной развитию Северного морского пути, сделал генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев.

За Уралом практически нет АЭС: только Белоярская АЭС, а также малые Билибинская АЭС и ПАТЭС на Чукотке. Мне кажется, что конец 2020-х, 2030-е годы - это будет движение атомной энергетики на Восток страны. И, конечно, с учетом специфики Арктики в том числе в экологическом аспекте. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Компания "Росатом", в частности, реализует на территории Томской области проект "Прорыв", который направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом, а также на решение проблем обращения и хранения отработанного ядерного топлива. Под городом Томском впервые в мировой практике специалисты на одной площадке сформируют аирмную электростанцию с "быстрым" реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

Лихачев рассказал о потребности Севморпути в плавучих АЭС.

Фото и видео: ПМЭФ-2023