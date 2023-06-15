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Лихачев рассказал о потребности Севморпути в плавучих АЭС

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Глава "Росатома" рассказал о планах по выполнению госзаказа.

Государственная корпорация "Росатом" в настоящее время оценивает федеральный заказ в минимум 15 плавучих атомных энергоблоков, предназначенных для работы на Северном морском пути. Такой информацией с участниками сессии Петербургского международного экономического форума, посвященного вопросу развития Севморпути в 2023 году рассказал генеральный директор Алексей Лихачев.

Мы по самым скромным подсчетам видим сегодня заказ в 15 плавучих энергоблоков вдоль линии Северного морского пути, причем заказном числе и от наших энергетических компаний.

Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Лихачев считает, что ЗАЭС не грозит "второй Чернобыль" после аварии на Каховской ГЭС.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: алексей лихачев, госзаказ, плавучие аэс, росатом, северный морской путь, севморпуть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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