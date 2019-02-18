Лихачев считает, что ЗАЭС не грозит "второй Чернобыль" после аварии на Каховской ГЭС

Глава "Росатома" рассказал о "прилетах" в район ЗАЭС.

Запорожской атомной электростанции не грозит "второй Чернобыль" после взрыва на Каховской гидроэлектростанции. Об этом генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал в комментарии журналистам Telegram-канала SHOT. Эксперт заметил, что накануне режимный объект в Запорожской области четыре раза подвергался атакам со стороны Вооруженных сил Украины. При этом инциденте пострадали два человека. Он добавил, что киевский режим демонстрирует подчеркнутое неисполнение принципов, которые определил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Второго Чернобыля" из-за взрыва на Каховской ГЭС не будет, сам инцидент никак не влияет на безопасность Запорожской АЭС. Сейчас главное - прекратить обстрелы в районе атомной станции. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Глава "Росатома" добавил, что ситуация в настоящее время находится под контролем, а основной задачей госкорпорации остается обеспечение безопасности ЗАЭС.

"Росатом" представил проект сооружения АЭС российского дизайна в странах СНГ.

Фото и видео: Telegram / SHOT